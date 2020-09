"Frattura profonda". È guerra insanabile tra Grillo e Casaleggio: il M5s sempre più vicino alla scissione (Di sabato 5 settembre 2020) Prima che un movimento, o un partito, o una setta, i Cinque Stelle sono oggi un formicaio impazzito. La dimensione della tragedia È chiara a tutti loro: due parlamentari su tre, ossia quasi duecento tra senatori e deputati del movimento, sono destinati a restare a casa nella prossima legislatura. Quindi, così non si può andare avanti. Da qui in poi, le analisi divergono. Chi punta alla salvezza individuale, cercando asilo politico (leggesi «seggio sicuro») altrove. Ma il probabile taglio dei parlamentari non aiuta. Chi crede che l'alleanza col Pd debba andare avanti, anche se ciò significa trasformarsi in una costola della sinistra. E chi rimpiange i bei tempi dell'alleanza con la Lega e non disdegnerebbe apparentamenti col centrodestra, dove c'È profumo di vittoria. Pure le strade, ormai, ... Leggi su liberoquotidiano

Prima che un movimento, o un partito, o una setta, i Cinque Stelle sono oggi un formicaio impazzito. La dimensione della tragedia è chiara a tutti loro: due parlamentari su tre, ossia quasi duecento t ...

