Frase su veterani scatena bufera su Trump: 'Soldati morti sono idioti'

Anche Fox News, rete vicina ai repubblicani, ha confermato la notizia data da 'The Atlantic', secondo cui Donald Trump avrebbe definito 'idioti' i militari morti durante la seconda guerra mondiale.

Anche Fox News (rete vicina ai repubblicani) ha confermato la notizia data da "The Atlantic", secondo cui Donald Trump avrebbe definito "idioti" i militari morti durante la seconda guerra mondiale. A ...New York, 04 set 22:49 - (Agenzia Nova) - Anche l'emittente "Fox News" conferma lo scoop della rivista "The Atlantic" sugli insulti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ai veterani della sec ...