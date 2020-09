Francia nella morsa del Covid: 9mila nuovi casi, mai così tanti in 24 ore (Di sabato 5 settembre 2020) In Francia si segna il nuovo record di casi di contagio da Coronavirus nell’arco di una giornata. In leggero aumento anche il numero di soggetti ricoverati con sintomi e in terapia intensiva. Intanto chiudono altre scuole. La Francia è ormai definitivamente finita, ancora una volta, nella morsa del Covid. Gli ultimi aggiornamenti sono tutt’altro che … L'articolo Francia nella morsa del Covid: 9mila nuovi casi, mai così tanti in 24 ore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

