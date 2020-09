Francia, Facebook ha bloccato il video della morte in diretta di Alain Cocq (Di sabato 5 settembre 2020) Francia, Facebook ha bloccato video morte in diretta Alain Cocq Facebook ha bloccato il video in diretta di Alain Cocq, il cittadino francese di 57 anni, affetto da una malattia incurabile, che aveva deciso di interrompere le cure, l’alimentazione e l’idratazione, e di trasmettere la sua agonia in diretta sul famoso social, dopo che gli è stata negata l’eutanasia dal presidente francese Emmanuel Macron. “Facebook mi sta impedendo di trasmettere video fino all’8 settembre”, ha scritto Coqc sul suo profilo Facebook, “ora tocca a ... Leggi su tpi

Facebook ha bloccato il video del francese affetto da una malattia incurabile e che aveva annunciato l'intenzione di trasmettere la sua morte in streaming sui social media, dove ha comunicato di aver ...

Il 57enne francese Alain Cocq, affetto da una rarissima malattia degenerativa incurabile, ha annunciato nella notte in diretta su Facebook di aver interrotto cure, alimentazione e idratazione per lasc ...

