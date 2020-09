Francesco Facchinetti denuncia il padre Roby e la moglie Wilma? Lo sfogo: “Sono menti diaboliche” (Di sabato 5 settembre 2020) Francesco Facchinetti protagonista del suo profilo Instagram Di recente Francesco Facchinetti è finito al centro della cronaca rosa par via delle sue seconde nozze. Ebbene sì, l’ex dj si è sposato nuovamente con l’attuale moglie Wilma Faissol. Nel frattempo il produttore ha deciso di rendere partecipi i suoi familiari nei contenuti che posta frequentemente sul suo seguitissimo account Instagram. Ad esempio, qualche giorno fa il figlio dell’ex componente dei Pooh si era fatto valere in una discussione a distanza con un collega misterioso. Quest’ultimo è stato accusato perché avrebbe chiesto uno sconto al ristorante in sua presenza. In quell’occasione Facchinetti ha utilizzato dei termini abbastanza forti. ... Leggi su kontrokultura

