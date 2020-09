Forti dolori al petto, 17enne ricoverato. Sconvolgente: ecco cosa state vedendo, conficcato dritto nel cuore (Di sabato 5 settembre 2020) Una storia senza precedenti, letteralmente, che arriva dagli Stati Uniti, dove un 17enne si è presentato al pronto soccorso del Memorial Medical Center, Massachusset, perché aveva un forte dolore al petto, che non passava, e che si acuiva quando si sdraiava e respirava profondamente. I medici, inizialmente, brancolavano nel buio. Ma, come spiega il Corriere della Sera, dopo alcuni giorni i pediatri hanno scoperto l'origine del dolore: il ragazzo aveva una spilla da cucito letteralmente infilata nel cuore: quello che vedete nella foto. L'aveva ingoiata senza neppure accorgersene. Una storia senza precedenti, tanto da essere stata pubblicata il 29 luglio sul The Journal of Emergenc Medicine. L'elettrocardiogramma segnalava valori anomali tanto che i medici hanno pensato in un primo momento a un'infiammazione ... Leggi su liberoquotidiano

latibulejoon : ah e poi ha avuto anche l'audacia di dirmi che ieri continuava a trattarmi di merda dicendomi di levarmi dai coglio… - ladyofnoise_ : @chocostyles Se non vuoi l'effetto della fattanza puoi benissimo prendere la legale con cbd 20-22%, con me funziona… - n_e_s_s_uno : @AmeriniYuri Chi non è disposto a sopportare una perdita qualsiasi essa sia, vuol dire che non sta vivendo il prese… - LongoOlgaMaria_ : Se c'é una cosa che veramente me la strappa da sotto le unghie é la gente schifosa che si fa vittima! Povera stronz… - interrogarsi : Non avevo dolori mestruali così forti da un bel po'. Mi voglio fucilare -

Ultime Notizie dalla rete : Forti dolori Morte 22enne Lorenza Famularo, il compagno: “Urlava per dolore, ma dicevano fosse una contrattura” Fanpage.it Il dolore di Mara Venier: “Non tornerò più a Venezia”

Mara Venier e il dolore di Venezia – Si tratta di una delle conduttrici più note della televisione italiana. Lavoratrice instancabile, tanto da aver condotto anche durante il lockdown. In città però n ...

Usa, 17enne ha dolori al petto: gli trovano un ago conficcato nel cuore

Negli Usa, un 17enne si è recato in un ospedale perché da giorni soffriva di forti dolori al petto: è così che i medici hanno scoperto che il giovane aveva un ago conficcato nel cuore. L’incredibile v ...

Mara Venier e il dolore di Venezia – Si tratta di una delle conduttrici più note della televisione italiana. Lavoratrice instancabile, tanto da aver condotto anche durante il lockdown. In città però n ...Negli Usa, un 17enne si è recato in un ospedale perché da giorni soffriva di forti dolori al petto: è così che i medici hanno scoperto che il giovane aveva un ago conficcato nel cuore. L’incredibile v ...