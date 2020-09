Formula Uno al Mugello, la prevendita è fiacca. Sconto del 50% su tutti i biglietti (Di sabato 5 settembre 2020) Scarperia, Firenze,, 5 settembre 2020 - E adesso tutti i biglietti della Formula Uno al Mugello saranno scontati del 50%. Sia quelli della gara che quelli delle prove di venerdì e sabato. I prezzi ... Leggi su lanazione

Moixus1970 : RT @sportface2016: #F1, sconto del 50% su tutti i biglietti del Gran Premio del #Mugello dopo le polemiche sull'eccessivo prezzo https://t.… - nation_formula : #McLarenF1 è pronta per la stagione 2020/2021 di #Formula1 Prolungato di un anno il contratto di Ivan Ventura, men… - sportface2016 : #ItalianGP, risultati e classifica tempi delle prove libere 3 - sportface2016 : #F1, sconto del 50% su tutti i biglietti del Gran Premio del #Mugello dopo le polemiche sull'eccessivo prezzo - matteorchmd : Dimenticate che il WRC sta passando anch’esso all’ibrido, il WEC l’ha fatto addirittura prima della formula uno. St… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Uno

ROMA - Occhi puntati sul circuito di Monza, dove oggi andranno in scena le qualifiche del Gp d'Italia di Formula 1. La battaglia per la vittoria, salvo sorprese, sarà ancora tra le Mercedes di Hamilto ...BOTTAS AL TOP Valtteri Bottas chiude in cima alla classifica la terza e ultima sessione di prove libere del weekend del Gran Premio d'Italia 2020. In vista delle qualifiche il finlandese prova così a ...