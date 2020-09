Formula 3, GP Italia 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti, Vesti vince gara 1 (Di sabato 5 settembre 2020) Federik Vesti vince gara 1 del Gran Premio di Spagna di Formula 3. Sul circuito di Monza, il pilota danese della Prema Racing approfitta della Safety Car e trionfa in rimonta chiudendo davanti a Pourchaire e Piastri. Fuori dai punti Logan Sargeant, mentre completano la Top 5 Beckmann e Hughes. Gli azzurri MalVestiti e Deledda chiudono rispettivamente 22° e 23°; out dopo nove giri invece Matteo Nannini. ordine DI arrivo gara-1 GRAN PREMIO Italia Formula 3 Vesti Pourchaire Piastri Beckmann Hughes Lawson Zendeli Viscaal Fittipaldi Belov Leggi su sportface

