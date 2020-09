Formula 1, Hamilton: “Sempre stato tifoso Ferrari, ma non ho rimpianti” (Di sabato 5 settembre 2020) “Non ho rimpianti per non aver mai guidato una Ferrari ma io sono sempre stato un tifoso della Rossa e questo non è mai stato un segreto. A casa ho delle Ferrari che adoro e che mi piacciono tantissimo“. Lo ha rivelato Lewis Hamilton nel corso dello speciale “Il Re”, in onda su Sky Sport F1. “Prima di chiudere la mia carriera spero di poter lottare con le Ferrari. Le gare degli scorsi anni con Leclerc e Vettel sono state molto divertenti” ha aggiunto il pilota Mercedes, campione del mondo in carica. Leggi su sportface

