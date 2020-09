Formazioni ufficiali Svezia-Francia, Nations League 2020/2021 (Di sabato 5 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Svezia-Francia, match valido per la Nations League 2020/2021. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 5 settembre alla Friends Arena di Stoccolma, dove i padroni di casa ospitano i campioni del mondo in carica. L’ultimo precedente risale al 2017 ed a trionfare furono gli scandinavi per 2-1. Riusciranno a ripetersi? Di seguito le scelte dei due allenatori: ORARIO, CANALE E DIRETTA STREAMING DEL MATCH Svezia: Olsen, Lustig, Lindelof, Bengtsson, Larsson, Ekdal, Berg, Forsberg, Jansson, Olsson, Quaison. Francia: Lloris, Dubois, Kimpembe, Upamecano, Varane, Digne, Kantè, Rabiot, Griezmann, Giroud, Mbappè. Leggi su sportface

