"Follie di fine estate": Facci e l'ultima sparata dal governo: torna l'annoso tormentone (Di sabato 5 settembre 2020) Quando sarà pronto il ponte sullo Stretto, avranno già inventato il teletrasporto: forse non è una gran battuta, ma se a farla è il presidente del tuo partito (Matteo Orfini, presidente del Partito democratico) è un po' più preoccupante, e forse significa che dalle parti del governo aleggia ancora un sussulto di realismo. Tutto nasce da una dichiarazione resa alla Rai e ripresa dalla simpatica ministra Paola De Micheli in un tweet finito al centro di ironia social e non solo: le infrastrutture per il Sud accendono la fantasia e dopo il tunnel sotto lo Stretto di Messina - già evocato dal viceministro Annamaria Cancelleri come la soluzione ideale, e sposato dal premier Giuseppe Conte - è la volta della simpatica ministra ai trasporti De Micheli: ora si è spinta a parlare di «pista ciclabile tra la ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Follie fine Salerno, chiuso bar in centro: "Siamo di fronte a follie" Ottopagine Bonus vacanze, Annalisa Chirico contro il governo: "Stanziati 2,4 miliardi, spesi solo 200". Altro fallimento di Giuseppe Conte

I disastri del governo di Giuseppe Conte "fotografati" nel breve spazio concesso da un tweet. E la "fotografa" è Annalisa Chirico, firma de Il Foglio, che punta il dito contro uno dei molti provvedime ...

Fine settimana col lucchetto: movida blindata

Il prefetto ordina il giro di vite, intanto Ricci ringrazia Galdenzi per le dimissioni ("atto di responsabilità") e attacca i sindacati di polizia.

