Fisco: Conte, 'team esperti per riforma che manca da 40 anni' (Di sabato 5 settembre 2020) Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte vuole perseguire "una riforma organica del sistema fiscale", che è tra le urgenze del Governo. "Sono decenni, circa 40 anni, che il sistema non gode di una riforma organica, sistemica, ci sono stati tanti interventi affastellati senza un disegno organico". Ora, invece, "c'è un team di esperti che ci sta lavorando, ci sta affiancando e stiamo lavorando per definire una riforma". E ancora: "Avendo già posto le basi per una digitalizzazione sempre più intensa dei pagamenti riteniamo che quella sia la strada per contrastare il lavoro e l'ecnomia sommersa che tanto ci fa male". Un meccanismo di "incentivi sui pagamenti digitali arriverà già dal primo dicembre", e ...

Dalla Scuola al Lavoro, dal Recovery Fund alle partite politico-finanziarie su Rete unica e Alitalia e Autostrade. Dossier pesantissimi, che corrispondono ad altrettanti fronti, già aperti o potenzial ...

Fisco: Conte, 'condono non è tra obiettivi governo'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Il condono non è tra gli obiettivi di questo governo". Lo chiarisce il premier Giuseppe Conte intervenendo alla festa del Fatto quotidiano.

