Firenze Duecentomila metri quadrati di nuovo verde urbano | al via la selezione di sponsor per interventi di forestazione e recupero del patrimonio arboreo

Aumentare il patrimonio ambientale di Firenze con la messa a dimora di nuovi alberi e la sistemazione delle aree verdi in otto zone della città per complessivi 200 mila metri quadrati. È l'obiettivo del bando pubblicato dall'assessorato all'Ambiente per selezionare sponsor disposti a contribuire alla realizzazione di interventi di 'forestazione urbana' o di recupero e manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo cittadino nei quartieri. Da via del Guarlone a Trespiano nel Quartiere 2, all'area verde di Rusciano e via Fortini nel Quartiere 3, ai parchi del Cavallaccio e dell'Acquedotto di Mantignano e alle aree di San Bartolo a Cintoia e quelle ...

In risposta a Carlo Fusaro, professore ordinario a riposo di diritto pubblico comparato presso l’Università di Firenze, favorevole al Sì, pubblichiamo il contributo di Fiammetta Salmoni, professore or ...

Formula 1, GP del Mugello aperto a tremila spettatori

FIRENZE - Potranno esserci al massimo tremila spettatori ad assistere al Gran Premio del Mugello di Formula 1, in programma domenica 13 settembre. Lo stabilisce un'ordinanza che sarà firmata dal presi ...

