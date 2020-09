Festa Fatto Quotidiano, Gismondo: “Vaccino antinfluenzale? 40% di dosi in meno rispetto ai bisogni”. Crisanti: “Incalzare le regioni” (Di sabato 5 settembre 2020) “C’è un 40% in meno di disponibilità dei vaccini anti-influenzali rispetto al bisogno”. Lo ha sottolineato Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuta alla Festa del Fatto Quotidiano insieme al virologo Andrea Crisanti (rivedi l’incontro integrale). Un problema, considerata la pandemia e l’importanza dell’immunizzazione anche per consentire ai medici una diagnosi differenziale. “Credo – ha aggiunto il virologo Crisanti – che bisognerebbe incalzare le Regioni per capire i numeri ordinati ad aprile. Perché quelle sono le forniture garantite” considerata la ... Leggi su ilfattoquotidiano

