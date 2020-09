Festa del Fatto Quotidiano, Crisanti: “Vaccino contro il Covid? Ogni scorciatoia ha un prezzo. In genere sono necessari 5 anni” (Di sabato 5 settembre 2020) “Il vaccino viene dato a persone che stanno bene prima, e che devono star bene anche dopo. Viceversa un farmaco si dà a persone che hanno una patologia e sono disposte anche a un effetto collaterale: una persona soffre di ipertensione, prende un farmaco e magari poi ha un po di mal di testa, ma è un prezzo che è disposto a pagare”. Lo ha evidenziato il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia all’Università di Padova, intervenuto oggi alla Festa del Fatto Quotidiano (qui l’incontro integrale insieme alla collega Maria Rita Gismondo) invitando alla cautela nella sperimentazione dei vaccini anti-Covid. In genere “serve uno studio su 100-150mila persone e ci vogliono 2 o ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò ospite alla festa annuale del Fatto Quotidiano per un’intervista con Peter Gomez e Antonio Pade… - ricpuglisi : Allora ho sentito bene: alla festa del @fattoquotidiano il presidente @GiuseppeConteIT parla di 135mila morti per… - GiuseppeConteIT : In diretta dalla Festa annuale del @fattoquotidiano: - GiuliaTamagnin1 : RT @ricpuglisi: Allora ho sentito bene: alla festa del @fattoquotidiano il presidente @GiuseppeConteIT parla di 135mila morti per Covid-1… - diegotw1 : RT @jacopo_iacoboni: Il presidente del Consiglio italiano non sa il numero dei morti di Covid in Italia. E, dopo la giusta correzione, ins… -