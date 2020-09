“Fessi” e “perdenti”: Trump ha davvero offeso i combattenti Usa? (Di sabato 5 settembre 2020) Il 3 settembre scorso Jeffrey Goldberg, caporedattore di The Atlantic, ha sganciato una vera e propria bomba sull’amministrazione Trump colpendo il presidente su un terreno estremamente sensibile per l’opinione pubblica e la politica statunitensi: il rispetto per l’istituzione militare e il tributo ai caduti americani delle guerre del passato. Goldberg, sostenendo di aver tra i suoi informatori militari d’alto … “Fessi” e “perdenti”: Trump ha davvero offeso i combattenti Usa? InsideOver. Leggi su it.insideover

DarthDarti : RT @MascioliPaola: #Trump: gli americani morti in guerra erano fessi e perdenti. Lo ha detto davvero e lo ha confermato perfino Fox, il net… - discordoconme : RT @MascioliPaola: #Trump: gli americani morti in guerra erano fessi e perdenti. Lo ha detto davvero e lo ha confermato perfino Fox, il net… - MariaStellabra : RT @MascioliPaola: #Trump: gli americani morti in guerra erano fessi e perdenti. Lo ha detto davvero e lo ha confermato perfino Fox, il net… - malinconicaola : RT @MascioliPaola: #Trump: gli americani morti in guerra erano fessi e perdenti. Lo ha detto davvero e lo ha confermato perfino Fox, il net… - zerozeronewsIT : #Trump e la gaffe fatale che potrebbe costargli la Presidenza: l'ignominiosa e crudele affermazione secondo la qua… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fessi” “perdenti”