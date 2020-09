Favino su Salvini alla proiezione del suo film: «Non l’abbiamo invitato e non lo incontrerò» (Di sabato 5 settembre 2020) alla 77ma mostra del Cinema di Venezia, è stata la serata di Padrenostro, il film di Claudio Noce il cui attore protagonista è Pierfrancesco Favino. Ma è stato anche il giorno dell’arrivo in Laguna di Matteo Salvini, insieme alla compagna Francesca Verdini: un arrivo condito anche da un bacio sul motoscafo e da battute sul red carpet. Tuttavia, Pierfrancesco Favino è stato molto secco sulla presenza del leader della Lega alla sua proiezione. LEGGI ANCHE > Hammamet, l’intervista a Favino: «L’attore non parla di politica, ma la classe di Craxi aveva dedizione» Favino parla della presenza di Salvini alla sua ... Leggi su giornalettismo

