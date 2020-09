"Fatemi prima di tutto...". Se questo è un ministro: italiano, la frase agghiacciante di Di Maio | Video (Di sabato 5 settembre 2020) "Fatemi prima di tutto presentarvi". Il tutto con quel volto un po' così, un po' languido, l'occhio che tradisce uno sforzo mostruoso. Si tratta di Luigi Di Maio e del suo ultimo disastro con l'italiano: "Fatemi presentarvi". Così l'ex capo politico M5s nel corso di una diretta Facebook, presentando due ospiti. Uno scivolone che fa ridere. E che fa anche riflettere: non si deve mai dimenticare che questo signore è anche il ministro degli Esteri. Ma non è tutto. Nel Video che potete vedere qui sotto, rilanciato dall'account RadioSavana con un commento tutt'altro che benevolo nei confronti dell'ex vicepremier, infatti si può sentire come ... Leggi su liberoquotidiano

clarszx : Fatemi sapere se no metto la bratz troia di prima - maria71100 : RT @DizzyOwl1: Devo recuperare Yeni Hayat, Bay Yanlis, ÇKA e la puntata tradotta di SÇK. Ma prima fatemi affogare in tutto quello che ho da… - RealEmmaH2O_ : @timoteoquellov1 @jugheadjffk ecco si bravi, fatemi un manifesting che dice che prima o poi studierò - pastaemolliche : imagine stare di merda i giorni prima dell'esame anche se si è in pari e dover lavorare a pranzo, cena e domani a p… - DizzyOwl1 : Devo recuperare Yeni Hayat, Bay Yanlis, ÇKA e la puntata tradotta di SÇK. Ma prima fatemi affogare in tutto quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatemi prima Mozzate, la richiesta «Fatemi vedere mio marito» - LaProvincia.it/COMO - Cronaca, Cantù La Provincia di Como "Prima volta in rossoblù, al grido dei tifosi"

La ’Festa dell’abbonato’ è stata un vero e proprio successo. I tifosi non vedevano l’ora di tornare al Battaglini, di poter commentare le azioni, di tornare a parlare coi giocatori e di poterli riabbr ...

Scuola, tutti i sindaci elbani chiedono il rinvio della prima campanella al 24 settembre

I primi cittadini hanno inviato una lettera al presidente della Regione Rossi: tra i problmei il trasporto scolastico e la carenza di docenti e personale Ata PORTOFERRAIO. “L'inizio dell'anno scolasti ...

La ’Festa dell’abbonato’ è stata un vero e proprio successo. I tifosi non vedevano l’ora di tornare al Battaglini, di poter commentare le azioni, di tornare a parlare coi giocatori e di poterli riabbr ...I primi cittadini hanno inviato una lettera al presidente della Regione Rossi: tra i problmei il trasporto scolastico e la carenza di docenti e personale Ata PORTOFERRAIO. “L'inizio dell'anno scolasti ...