Fase 3: Conte, 'recessione arrivata in Italia al termine di ventennio perduto' (Di sabato 5 settembre 2020) Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - La caduta del Pil Italiano nel secondo trimestre è del 12,8% rispetto al trimestre precedente ed è "una caduta significativa ma è di poco inferiore alla media europea e superiore a quella registrata in Francia, in Spagna e Regno Unito. Allo stesso modo, se guardiamo su base annua rispetto al Pil 2019, l'Italia ha perso il 17,7%%, la Francia il 18,9%, la Spagna il 22,1%, il Regno Unito il 21,7%. Si intravedono segnali di fiducia, li voglio leggere prudentemente". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, davanti alla platea di Villa d'Este. "La congiuntura economica continua a mostrare un quadro estremamente complesso e tutti gli esperti sottolineano che questo quadro sia caratterizzato da elementi di incertezza. Nessuno può dire quando ne usciremo", aggiunge. "Sarebbe prematuro ... Leggi su liberoquotidiano

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - La caduta del Pil italiano nel secondo trimestre è del 12,8% rispetto al trimestre precedente ed è "una caduta significativa ma è di poco inferiore alla media europea e ...

Fisco: Conte, 'team esperti per riforma che manca da 40 anni'

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte vuole perseguire "una riforma organica del sistema fiscale", che è tra le urgenze del Governo. "Sono decenni, circa 40 anni, che il sistema no ...

