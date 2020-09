Famiglia milanese denuncia ritardi siderali per gli esiti dei tamponi (Di sabato 5 settembre 2020) La denuncia di una coppia rientrata a Milano dalla Grecia da una settimana che aspetta esito tamponi fatti a Malpensa. Ats Insubria risponde: situazione eccezionale Una famigli milanese di ritorno dalle vacanze in Grecia il 29 agosto, attende da allora l’esito dei tamponi effettuati all’aeroporto di Malpensa. Dopo ben sei giorni di attesa, ancora tutto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La denuncia di una coppia rientrata a Milano dalla Grecia da una settimana che aspetta esito tamponi fatti a Malpensa. Ats Insubria risponde: situazione eccezionale Una famigli milanese di ritorno dal ...

