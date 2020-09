Facebook blocca il video della morte in diretta di Alain Cocq (Di sabato 5 settembre 2020) “Facebook mi ha bloccato la diffusione di video fino all′8 settembre. Ora tocca a voi”: così lo stesso Alan Cocq, malato incurabile che ha annunciato ieri di voler sospendere nutrizione e farmaci e trasmettere la sua morte in diretta, annuncia sul suo profilo la decisione del social network.Cocq aveva chiesto al presidente francese Emmanuel Macron di sottoporsi all’eutanasia, in deroga alla legge sul fine vita in vigore nel Paese. La drastica decisione dopo il diniego, motivato dall’impossibilità di agire contro la legge.“Non mancate di far sapere alle persone cosa ne pensate di Facebook e dei suoi metodi di ingiusta discriminazione e ostacolo alla libertà di espressione, - esorta ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Facebook blocca il video della morte in diretta di Alain Cocq - CdT_Online : Vuole morire in diretta, Facebook blocca il video - tonkinou : RT @HuffPostItalia: Facebook blocca il video della morte in diretta di Alain Cocq - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Facebook blocca il video della morte in diretta di Alain Cocq - mebufalino : RT @HuffPostItalia: Facebook blocca il video della morte in diretta di Alain Cocq -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook blocca Facebook blocca il video della morte in diretta di Alain Cocq L'HuffPost Lo yuan digitale cinese è una cyber-arma economica, ma gli Stati Uniti sono sulla via del disarmo

I regolatori ed i legislatori sono preoccupati che una valuta digitale da parte di Facebook possa competere con le valute nazionali. Hanno affrontato il problema approvando leggi che bloccano l’innova ...

Choc a Corso Francia, violenza sessuale in un fast food: segue 19enne e la trascina in un bagno

Choc a Corso Francia dove una ragazza di 19 anni è stata trascinata in un bagno da un 21enne. L'uomo, che l'aveva già notata, l'ha seguita ed ha tentato un approccio sessuale. L'aggressore, individuat ...

I regolatori ed i legislatori sono preoccupati che una valuta digitale da parte di Facebook possa competere con le valute nazionali. Hanno affrontato il problema approvando leggi che bloccano l’innova ...Choc a Corso Francia dove una ragazza di 19 anni è stata trascinata in un bagno da un 21enne. L'uomo, che l'aveva già notata, l'ha seguita ed ha tentato un approccio sessuale. L'aggressore, individuat ...