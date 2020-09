F2, Monza festeggia Mick Schumacher: vince 14 anni dopo papà Michael (Di sabato 5 settembre 2020) In una delle qualifiche più amare per la Ferrari nel Gp d'Italia , Monza regala comunque un sorriso ai tifosi della Rossa. E lo fa celebrando Mick Schumacher , il figlio di Michael , che 14 anni dopo ... Leggi su leggo

BreakingItalyNe : RT @leggoit: F2, #Monza festeggia #MickSchumacher: vince 14 anni dopo papà Michael - leggoit : F2, #Monza festeggia #MickSchumacher: vince 14 anni dopo papà Michael - IlmsgitSport : F2, #monza festeggia #mick schumacher: vince 14 anni dopo papà Michael -

Ultime Notizie dalla rete : Monza festeggia

Il Messaggero

In una delle qualifiche più amare per la Ferrari nel Gp d'Italia, Monza regala comunque un sorriso ai tifosi della Rossa. E lo fa celebrando Mick Schumacher, il figlio di Michael, che ...In una delle qualifiche più amare per la Ferrari nel Gp d'Italia, Monza regala comunque un sorriso ai tifosi della Rossa. E lo fa celebrando Mick Schumacher, il figlio di Michael, che ...