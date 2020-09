F2, Mick Schumacher vince a Monza 14 anni dopo l'ultimo trionfo del padre (Di sabato 5 settembre 2020) Uno Schumacher torna a vincere a Monza, 14 anni dopo l’ultimo successo di Michael sulla Ferrari. Mick, figlio del sette volte campione del mondo e pilota dell’Academy Ferrari , ha conquistato la Feature... Leggi su feedpress.me

