F1, Gp Italia: Hamilton in pole. Sorpresa Sainz 3°, lontane le Ferrari mai così male a Monza (Di sabato 5 settembre 2020) Anche a Monza è Hammer Time. Lewis Hamilton non fa sconti e conquista la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota inglese della Mercedes domina in lungo e in largo le qualifiche, andando a stampare il tempo di 1'18"887 che gli vale la partenza al palo. Battuto per 69 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza posizione a Sorpresa per Carlos Sainz su McLaren-Renault, davanti a Sergio Perez su Racing Point. Solo quinta piazza per il secondo della classifica mondiale Max Verstappen. Seguono Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Lance Stroll (Racing Point), Alexander Albon (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpha Tauri).caption id="attachment 939439" align="alignnone" width="1024" Hamilton (Getty Images)/captionFLOP ... Leggi su itasportpress

SkySportF1 : Stasera alle 20 l'intervista esclusiva di @mara_sangiorgio a @LewisHamilton sul canale 207 #SkyMotori #F1… - sportface2016 : #ItalianGP, #Hamilton: 'Prestazione fantastica, sono felice' - monica_vecchi : Formula 1, qualifiche GP di Monza: pole super di Hamilton. Ferrari eliminate | Sky Sport - dinoadduci : GP Italia, che pole Hamilton! Gran lotta con Bottas: soli 69 millesimi. Leclerc 13°, Vettel 17° - P300it : F1 | GP Italia 2020, qualifiche: Hamilton stratosferico, Pole e Record. Ferrari mai così male a Monza, 13a e 17a ?… -