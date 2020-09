Esplode il caricabatterie e va a fuoco il letto. La madre del 15enne pubblica le foto delle ustioni (Di sabato 5 settembre 2020) ustioni di secondo grado in seguito all’esplosione del caricabatterie. Un incidente terribile per Colton Pingree, un adolescente che ha voluto raccontare l’accaduto pubblicando le immagini delle ferite riportate in seguito all’esplosione. Il ragazzo si è addormentato mettendo a ricaricare la batteria del suo smartphone, ma l’esplosione lo ha svegliato nel cuore della notte, con il … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

