Esercizi di velenosa ironia nei dialoghi di A.M. Homes (Di domenica 6 settembre 2020) Che Los Angeles sia piena di uomini facoltosi, i quali fra l’altro «hanno lasciato la moglie per scoparsi l’igienista» non sembra un fatto degno di essere riportato, se non fosse che per l’appunto di questa natura sono pressoché tutti i casi della vita raccontati da Amy M. Homes, i cui soggetti sono quasi sempre degli inetti, disgustosi «borghesi», presi di mira attraverso una penna velenosa e mai reticente, in felice contraddizione con quanto accade nella gran parte della scuola novecentesca … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

