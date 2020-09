Escort brasiliana ritrovata legata e col volto sfregiato:è giallo (Di sabato 5 settembre 2020) Escort brasiliana ritrovata legata e col volto sfregiato: è giallo. Rinvenute nell’appartamento tracce di sangue e una parrucca bionda La hanno legata a una sedia e picchiata in un appartamento in via Michelangelo Schipa, a Chiaia (Napoli). La donna, una Escort brasiliana, aveva il volto tumefatto e sfregiato ed era legata con del nastro di … L'articolo Escort brasiliana ritrovata legata e col volto sfregiato:è giallo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

