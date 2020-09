Esclusiva: Crotone-Riviere, in chiusura. Contratto biennale, tutto ok in tre giorni (Di sabato 5 settembre 2020) Emmanuel Riviere al Crotone, si chiude in tre giorni. Ci spieghiamo: due giorni fa avevamo anticipato il forte interesse, qualche ora fa il sì a un passo, adesso possiamo dire che entro domani ci saranno gli accordi definitivi. tutto in tre giorni, dunque, per l’attaccante ex Cosenza svincolatosi dopo una stagione molto importante. Classe 1990, Riviere firmerà un Contratto biennale con il suo nuovo club e si metterà a disposizione di Stroppa. Foto: sito Cosenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

19/09/2020 Sabato 18.00 FIORENTINA - TORINO ESCLUSIVA SKY 19/09/2020 Sabato 20.45 HELLAS VERONA - ROMA ESCLUSIVA DAZN 20/09/2020 Domenica 12.30 PARMA - NAPOLI ESCLUSIVA DAZN 20/09/2020 Domenica 15.00 ...

Calendario Serie A, il campionato 2020/21 giornata per giornata: Pirlo parte dalla Samp, per Inter-Juventus bisogna aspettare gennaio

Per la sfida tra Juventus e Inter, tra le due principali candidate allo scudetto, bisognerà aspettare il 17 gennaio, quando ci sarà anche il derby della Capitale. Il calendario della Serie A 2020-2021 ...

