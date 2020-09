Esclusiva: Bonaventura-Fiorentina, accordo totale. Biennale da 1,7 a stagione più bonus (Di sabato 5 settembre 2020) Tra Jack Bonaventura e la Fiorentina l’accordo è totale. Dopo il principio di accordo di due giorni fa e le intese di ieri, possiamo aggiungere qualche altro dettaglio. Il contratto sarà Biennale, secondo previsioni, da 1,7 milioni a stagione più bonus. Il Benevento avrebbe offerto di più, ma il richiamo viola – con tutto il rispetto – ha fatto la differenza nelle valutazioni del centrocampista svincolatosi dal Milan. Ormai manca soltanto l’annuncio che dovrebbe arrivare entro lunedì. Un colpo importante per la Viola che continua ad avere un vantaggio sulla concorrenza per Samuele Ricci, gioiello dell’Empoli. Foto: twitter Milan L'articolo Esclusiva: ... Leggi su alfredopedulla

Quella di Firenze è una soluzione ideale anche per lo stesso giocatore: il capoluogo toscano si trova a metà fra la Lombardia e la sua San Severino. I sanniti si erano spinti anche fino a 2 milioni, m ...