Ermal Meta, l’indelebile ferita dell’infanzia: ecco cosa gli ha fatto suo padre (Di sabato 5 settembre 2020) Nel passato di Ermal Meta c’è un dramma familiare mai del tutto superato: il ricordo di suo padre gli fa ancora male. Ermal Meta, uno dei cantautori più apprezzati all’interno del panorama della musica italiana, riesce con i suoi brani a toccare l’anima attraverso la semplicità delle parole che però trattano spesso temi complessi e … L'articolo Ermal Meta, l’indelebile ferita dell’infanzia: ecco cosa gli ha fatto suo padre è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

TicketOneIT : Ermal Meta torna con 7 attesissimi concerti che toccheranno, nel mese di dicembre, le arene indoor delle principal… - sea_star_red : RT @famedalupi: da igstories di @BassiEmiliano ?? #FiniraBene... ma stasera intanto #SeatMusicAwards2020 #ArenaDiVerona E… - persanellavalle : @_distrazione Men in the mirror- Michael Jackson Egli- Eugenio in via di gioia Il vento della vita- Ermal Meta A… - Aquilonisenzac1 : RT @famedalupi: da igstories di @BassiEmiliano ?? #FiniraBene... ma stasera intanto #SeatMusicAwards2020 #ArenaDiVerona E… - famedalupi : da igstories di @BassiEmiliano ?? #FiniraBene... ma stasera intanto #SeatMusicAwards2020 #ArenaDiVerona… -

Ultime Notizie dalla rete : Ermal Meta ERMAL META/ Prima Bugo, poi Tiromancino: ora nuova collaborazione con Fabrizio Moro? Il Sussidiario.net Seat Music Awards 2020 cantanti: gli artisti, il cast e gli ospiti del 5 settembre

Questa sera, sabato 5 settembre, va in onda su Rai 1 in prima serata e in diretta dalle 20.35 dall’Arena di Verona la seconda puntata dei Seat Music Awards 2020, l’evento musicale condotto da Carlo Co ...

Seat Music Awards 2020, la scaletta della seconda puntata del 5 settembre

Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Takagi Ketra e Elodie. Ospite Enrico Brignano. Seat ...

Questa sera, sabato 5 settembre, va in onda su Rai 1 in prima serata e in diretta dalle 20.35 dall’Arena di Verona la seconda puntata dei Seat Music Awards 2020, l’evento musicale condotto da Carlo Co ...Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Takagi Ketra e Elodie. Ospite Enrico Brignano. Seat ...