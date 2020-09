Era Miss Italia nel 1997: oggi ha 41 anni, la riconoscete? Bella più di prima [FOTO] (Di sabato 5 settembre 2020) Nel 1997 era una delle 100 ragazze che sognava di diventare Miss Italia. Scelta dalla Calabria per rappresentare la bellezza mediterranea in tutto il mondo, a vincere la cinquantottesima edizione del concorso nazionale era Claudia Trieste. All’epoca la giovane ragazza nata a Gioia Tauro, aveva compiuto 18 anni. E per Claudia iniziava così, una vita totalmente diversa e ricca di opportunità. Curiosi di scoprire cosa fa e com’è diventata oggi dopo così tanti anni? Scopriamolo insieme! Claudia Trieste FOTO Dopo aver ricevuto la fascia da Miss Italia, come spesso succede a chiunque nuova reginetta, anche per Claudia iniziava un percorso colmo di impegni tra televisione, promozione e shooting ... Leggi su velvetgossip

