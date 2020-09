Emiliano: '177 casi di Coronavirus in Puglia da chi ha viaggiato fuori regione' (Di sabato 5 settembre 2020) Sono 177 i pugliesi risultati positivi al Coronavirus dopo essere rientrati dalle vacanze a Malta, Grecia, Sardegna, Spagna e Croazia. Il maggior numero di casi è stato diagnosticato su persone ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

NoiNotizie : @micheleemiliano Emiliano: 177 pugliesi tornati dalle vacanze positivi a test #coronavirus corona virus - patriziarutigl1 : RT @ilmessaggeroit: Covid, Emiliano: «In Puglia 177 persone positive, tutte di rientro dalle vacanze soprattutto in Sardegna» - ilmessaggeroit : Covid, Emiliano: «In Puglia 177 persone positive, tutte di rientro dalle vacanze soprattutto in Sardegna» - LaGazzettaWeb : Emiliano: «177 casi di Coronavirus in Puglia da chi ha viaggiato fuori regione» -