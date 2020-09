Emergenza climatica, Daniele sciopera per mostrare l’ipocrisia della politica sui temi ambientali. E lo fa per tutti noi (Di sabato 5 settembre 2020) Conosco Daniele Quattrocchi, attivista “ribelle” di Extinction Rebellion Bologna. È venuto ad aiutare la nostra prima “Critical Mass” (o biciclettata di protesta) a Faenza. Con la sua bici, e il suo zainetto con la clessidra a X ormai scolorita. Serietà, serenità e forza. Da 5 giorni ormai, fa lo sciopero della fame a Bologna. In piazza Re Enzo, per ricordare al comune gli impegni presi con la Dichiarazione d’Emergenza climatica ed Ecologica. Ha iniziato martedì scorso. L’intenzione è continuare fino a quando non otterranno quel che chiedono. Perché il Comune di Bologna non tiene fede alla Dichiarazione di Emergenza climatica ed ecologica (Dece, ottenuta grazie allo sciopero della scorsa ... Leggi su ilfattoquotidiano

