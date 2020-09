Ema Kovac Instagram super in accappatoio, una “Venere bionda”: «Mai vista tanta bellezza» (Di sabato 5 settembre 2020) Sempre più bella Ema Kovac, modella croata, celebre per essere stata Madre Natura in “Ciao Darwin 8”, programma di successo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La splendida modella ha pubblicato su Instagram, dove gode di un seguito di 241mila followers, una foto mozzafiato che la mostra in accappatoio, con sotto il costume, seduta ad un tavolino. Un ritratto elegante, che bene mette in luce non solo la bellezza sfolgorante di lei, ma anche il suo indiscusso fascino. Quanto charme, quanta luce. È strepitosa, pazzesca. leggi anche l’articolo —> Sabrina Salerno favolosa, costume e pantaloncini: «Ma invecchiare quando se ne parla?» Ema Kovac Instagram super in accappatoio, ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Ema Kovac «Senza parole», Ema Kovac divina in Puglia: minigonna e gioco di gambe, lo zoom è inevitabile UrbanPost Grande Fratello Vip, svelato il cast di Alfonso Signorini: conferme e novità

Grande Fratello Vip 5, svelato il cast ufficiale di Alfonso Signorini: conferme e novità Il GF Vip sta ritornando. Manca sempre meno infatti al 14 settembre, data d’inizio della nuova edizione del rea ...

Le foto di Gennaro Siciliano

Luxuria vicina a Gennaro Siciliano, ex di Amici: “Con lui vivo momenti speciali, è molto passionale” C’è un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi nel presente di Vladimir Luxuria. La ex parlamenta ...

Grande Fratello Vip 5, svelato il cast ufficiale di Alfonso Signorini: conferme e novità Il GF Vip sta ritornando. Manca sempre meno infatti al 14 settembre, data d’inizio della nuova edizione del rea ...Luxuria vicina a Gennaro Siciliano, ex di Amici: “Con lui vivo momenti speciali, è molto passionale” C’è un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi nel presente di Vladimir Luxuria. La ex parlamenta ...