Elisa Fuksas a Venezia 77: “Ho filmato la mia vita in lockdown con il cancro” (Di sabato 5 settembre 2020) La regista Elisa Fuksas presenta alla Mostra del Cinema di Venezia il suo film “iSola”: il video-diario girato con il telefono durante il periodo di lockdown Si intitola “iSola” il film della regista Elisa Fuksas presentato alla Mostra di Venezia nella sezione non competitiva di Notti Veneziane alle Giornate degli Autori. Un progetto diverso, che … L'articolo Elisa Fuksas a Venezia 77: “Ho filmato la mia vita in lockdown con il cancro” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

