Elezioni Puglia, Zingaretti al M5s: “Disperdere il voto fa vincere le destre”. Emiliano: “Si mettano da parte questioni identitarie” (Di sabato 5 settembre 2020) “Disperdere il voto fa vincere le destre“. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, si rivolge agli elettori del Movimento 5 stelle per convincerli a praticare, il prossimo 20 e 21 di settembre, il voto disgiunto per favorire il candidato del centrosinistra Michele Emiliano contro lo sfidante del centrodestra, Raffaele Fitto. Anche il presidente uscente della Regione Puglia si accoda all’appello: “Cercherò di convincere i cittadini fino all’ultimo secondo disponibile a mettere da parte le questioni identitarie. Mi rattrista sapere che per i dirigenti locali del M5s non c’è stata differenza tra il mio governo e quelli del centrodestra che mi hanno preceduto”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Linkiesta : In Puglia la candidatura di @ivanscalfarotto ha creato una spaccatura nel centrosinistra: da una parte il PD con Mi… - VoltItalia : ??Volt partecipa alle elezioni regionali in #Puglia a sostegno di @ivanscalfarotto con la lista “Futuro Verde”. ??Vo… - fattoquotidiano : Elezioni Puglia, Zingaretti al M5s: “Disperdere il voto fa vincere le destre”. Emiliano: “Si mettano da parte quest… - GeaPilato : RT @rosadamato634: ??IL TRASFORMISMO E LA MALA POLITICA Puntuale come un orologio, a ogni elezione, ecco che inizia il balletto dei cambi di… - martinacarletti : #RT @italiasovrana: ???? ELEZIONI #PUGLIA Michele Piccoli, candidato a #Brindisi e #Lecce. 41 anni, operaio siderur… -