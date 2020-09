Elezioni Puglia, Di Maio contro il voto disgiunto: “Laricchia nostra candidata, c’è differenza tra persona e persona. Qui stessi politici da 20 anni” (Di sabato 5 settembre 2020) “Io voglio essere molto chiaro, perché i cittadini pugliesi e in genere quelli italiani meritano serietà e non giochetti. La nostra candidata è Antonella Laricchia“. A dirlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ieri sera a Bari, rispondendo a chi gli chiedeva di commentare l’appello agli elettori pentastellati al voto disgiunto a favore del candidato presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, lanciato ieri dal ministro Francesco Boccia e condiviso dal segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. Di Maio ha poi ribadito il concetto dal palco: “C’è differenza tra persona e persona, qui ci sono gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Linkiesta : In Puglia la candidatura di @ivanscalfarotto ha creato una spaccatura nel centrosinistra: da una parte il PD con Mi… - VoltItalia : ??Volt partecipa alle elezioni regionali in #Puglia a sostegno di @ivanscalfarotto con la lista “Futuro Verde”. ??Vo… - allemacc : RT @italiasovrana: ???? ELEZIONI REGIONE #PUGLIA ??IL COMIZIO DI DOMANI 6 SETTEMBRE A #BARI: ORE 20:00 Andrea D’Agosto (@andreadagosto1) cand… - italiasovrana : ???? ELEZIONI #PUGLIA Michele Piccoli, candidato a #Brindisi e #Lecce. 41 anni, operaio siderurgico, genitori ex br… - cinzia_pietro : RT @Rita27546: Elezioni Puglia. Autorizzata la caccia anticipata. “L’animalista” Emiliano si è tolta la maschera -