Elezioni e scuole: lezioni sospese dal 18 al 22 settembre e dal 2 al 6 ottobre, in caso di ballottaggi (Di sabato 5 settembre 2020) Il Governo ha cercato di rimediare ai disastri prevedibili, chiedendo ai Comuni di reperire sedi alternative alle scuole. ma facendo un bel buco nell'acqua. Sono 185 - apprende l'ANSA - i Comuni che hanno individuato sedi extrascolastiche dove far svolgere il voto del 20 e 21 settembre Leggi su firenzepost

espressonline : L'intervista a Elly Schlein, l'onda meloniana alle regionali, la situazione delle scuole alle prese con la riapertu… - Linkiesta : La strategia del #lockdown è da sempre il naturale modus operandi del governo #Conte, già da molto prima dell’arriv… - GiovanniToti : Ma quelli che oggi si lamentano delle elezioni dopo una settimana dall'apertura delle scuole dove erano quando le r… - alemurgia61 : RT @peraltro: Nella sua filosofia essenziale – bloccare tutto, non fare assolutamente niente e aspettare che il problema passi da sé – la s… - FirenzePost : Elezioni e scuole: lezioni sospese dal 18 al 22 settembre e dal 2 al 6 ottobre, in caso di ballottaggi -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni scuole

Il Messaggero

La Spezia - In merito alle preoccupazioni di tanti genitori spezzini che hanno scritto all’Amministrazione sulla riapertura delle scuole, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dice quanto segue ...A sostenere la ricandidatura del sindaco Christian Bianchi ci sono le civiche Uniti per Laives, Indipendenti per Laives e la Lega, che hanno rinnovato il loro appoggio al primo cittadino uscente. Ma ...