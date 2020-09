Elezioni Campania, Caldoro (candidato centrodestra): “De Luca vecchio comunista e sciacallo, sul Covid si prende meriti che non ha” (Di sabato 5 settembre 2020) “Abbiamo visto la campagna elettorale post-Covid con la previsione di ‘maggioranze bulgare’. Il nostro attuale presidente è un vecchio comunista quindi si intende della situazione bulgara. Nelle ultime settimane tuttavia il centrosinistra è sceso di 12 punti. I cittadini devono capire che non possono votare solo sul Covid, materia rispetto alla quale, tra l’altro, De Luca non ha alcun merito. Chi vuole prendersi i meriti di una tragedia scampata al sud è solo uno sciacallo”. Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania, a margine della manifestazione di Alleanza di Centro. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Per quanto riguarda la Campania, lunedì decideremo che si proroga l'apertura dell'anno scolastico a dopo le elezioni, perché in queste condizioni è assolutamente irresponsabile aprire l'anno". Lo ha ...

