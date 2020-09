Elettra Lamborghini: lato B da impazzire – Foto (Di sabato 5 settembre 2020) Elettra Lamborghini mostra un super lato B. La donna è in vacanza a Capri e si mostra in forma smagliante su Instagram Elettra Lamborghini si sta rilassando sull’isola di Capri per gli ultimi scampoli di vacanza ed a bordo di una barca mette in mostra il suo “pezzo pregiato”. E’ naturalmente il lato B, semplicemente perfetto, che ruba la scena nonostante la bellezza del mare e del panorama capresi. Nell’ultima immagine postata su Instagram, la Lamborghini appare in piedi con un costume viola di un pezzo ma molto sgambato; il lato B è completamente scoperto infatti ed è possibile notare anche il tatuaggio leopardato che adorna la parte posteriore sinistra. Capelli sciolti sulle spalle ed asciutti ed ... Leggi su bloglive

