Elettra Lamborghini: festa di tre giorni per l’addio al nubilato con acqua e cuscini personalizzati | FOTO (Di sabato 5 settembre 2020) Tre giorni di festa insieme alle amiche e agli amici nella tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis, nei pressi di Capua, in provincia di Caserta. Così Elettra Lamborghini ha scelto di festeggiare il suo addio al nubilato in vista del matrimonio del 26 settembre con il dj e produttore musicale olandese Nick van de Wall, noto come Afrojack, che si terrà sul lago di Como. L’evento, che coinvolge poco meno di venti persone, è iniziato il 3 settembre e durerà fino a domani. Per festeggiare in sicurezza, la cantante ha chiesto a tutti i partecipanti di effettuare i tamponi per il Covid-19 (tutti negativi) all’esterno del relais per poi accedere alle camere. I tre giorni di programma prevedono una gita in barca lungo la costiera ... Leggi su tpi

