Ecco cos’è il quadrato del Sator del film Tenet (Di sabato 5 settembre 2020) quadrato del Sator a Oppède (Francia)Christopher Nolan ha colpito ancora, e con Tenet fin dal titolo ha stuzzicato la curiosità dei cinefili. Ma che cos’è il famoso quadrato del Sator che il regista ha infuso nella trama? Ci sono più modi di rispondere a questa domanda. La descrizione del quadrato è semplice. è formato da cinque parole latine di cinque lettere che formano appunto un quadrato: Sator arepo Tenet opera rotas. Ogni parola è bifronte e tutta la frase è palindroma, cioè si legge sia da sinistra a destra che nell’altro verso, mantenendo lo stesso significato. A parte Tenet (palindromo), sono coppie di anagrammi. Un ... Leggi su wired

