«È sempre mezzogiorno»: come sarà il nuovo programma di Antonella Clerici (Di sabato 5 settembre 2020) Non sarà una Prova del Cuoco 2.0, ma un programma intimo e famigliare che riprenderà alla lontana le atmosfere di Pronto Raffaella. È questo che anticipa TvBlog in merito a È sempre mezzogiorno, il nuovo show di Antonella Clerici che andrà in onda dal 28 settembre alle 12 su Raiuno segnando il grande ritorno della conduttrice sul primo canale, pronta a metterci tutto l’impegno e tutta l’energia possibili per ravvivare una fascia oraria da sempre difficilissima da conquistare. È sempre mezzogiorno, prodotto in collaborazione con Stand by me, punterà sempre sulla cucina, ma non solo. Leggi su vanityfair

