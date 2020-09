Durigon: "D'Amato ha fatto così pure col coronavirus" (Di domenica 6 settembre 2020) Sì, «ho letto con molta attenzione quello che avete scritto e l'indagine della Corte dei Conti sui contributi pubblici usati in modo secondo loro illecito da Alessio D'Amato». Ma Claudio Durigon, ex sottosegretario al Lavoro della Lega, deputato e coordinatore del partito a Roma vuole fare una premessa: «Sono garantista, non voglio passare per uno che punta con facilità l'indice contro altri. Vale anche per un avversario politico come l'assessore alla Sanità della Regione Lazio...».D'accordo, però una idea di quel che è avvenuto se la sarà fatta. «Assolutamente. Questa indagine della Corte dei Conti sui contributi per altro fa il paio con quelle che riguardano la gestione della sanità nella Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti. C'è la vicenda delle nomine dei ... Leggi su iltempo

NEMI (RM) – Nemi di nuovo senza la figura del Vicesindaco dopo appena tre settimane da quando l'assessore Pietro Pazienza era stato nominato alla carica numero due dell'Ente comunale. Dimissioni, che ...

