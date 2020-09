Dramma sulle Tre Cime di Lavaredo: finanziere muore durante un’esercitazione (Di sabato 5 settembre 2020) Avrebbe dovuto essere una semplice esercitazione congiunta tra Soccorso alpino e Speleologico Veneto, Stazione Auronzo, e Guardia di Finanza, invece si è tramutata in tragedia. Un finanziere è deceduto a seguito di un incidente, lasciando sgomenti i presenti. Teatro della tragedia le Tre Cime di Lavaredo, Belluno. Inutili i primi soccorsi a cui il militare è stato sottoposto, non c’è stato nulla da fare. finanziere muore durante un’esercitazione L’incidente mortale è accaduto intorno alle 12 di sabato, al momento le cause sono ancora in fase di accertamento ma l’ipotesi principale è che il finanziere sia stato colpito dal rotore dell’elicottero. Un impatto così forte da non ... Leggi su thesocialpost

AndreaBeltrameJ : @GiuseppePisti12 @latinensedoc @EbiBosio Facciamo così: sul discorso economico facciamo parlare gli esperti, perché… - Devabole : RT @giorgiokappe: Il mio consiglio non richiesto sulle relazioni è di scegliervi una persona che non veda dramma e complicazioni in ogni mi… - lemon_stra : RT @giorgiokappe: Il mio consiglio non richiesto sulle relazioni è di scegliervi una persona che non veda dramma e complicazioni in ogni mi… - giorgiokappe : Il mio consiglio non richiesto sulle relazioni è di scegliervi una persona che non veda dramma e complicazioni in o… - giovannidalloli : MINIMA ET MORALIA La cecità dello spettacolo: “Al Policlinico milanese i reparti sono stati convertiti Covid e le p… -