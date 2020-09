Dopo l’addio al Gianni Loia, una nuova panchina per Geppino Cesare (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFoglianise (Bn) – Dopo la lunga sospensione, il calcio dilettantistico sannita si sta rimettendo in moto e il valzer degli allenatori tiene banco nelle categorie minori a partire dalla Seconda categoria. Il dado è tratto, l’Asd Antonio Tedino, Dopo l’addio di Leo Martone, ha scelto il nuovo condottiero che siederà sulla panchina della squadra di Foglianise. Sarà Geppino Cesare a prendere le redini del club del presidente Fernando Tedino, Dopo la lunga esperienza vissuta alla guida del Gianni Loia. Cesare al timone della squadra di Tocco Caudio ha scritto pagine importanti portando i biancoazzurri in Prima categoria Dopo un lungo percorso di ... Leggi su anteprima24

