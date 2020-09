Domani il primo sciopero nella storia dei piloti dei Canadair (Di sabato 5 settembre 2020) Domani si terrà il primo sciopero della storia d’Italia dei piloti di Canadair, gli aerei anti-incendio di proprietà e sotto la gestione operativa dei vigili del fuoco ma appaltati a varie aziende. Lo sciopero è stato indetto dalla Fit-Cisl per Domani dalle 10 alle 14 per i circa 100 piloti dell’azienda Babcock, che da tre anni attendono il rinnovo del contratto di lavoro aziendale. Ovviamente in caso di incendi i piloti non faranno mancare la loro presenza e il loro servizio. “Nonostante l’azienda abbia fatto di tutto per far fallire lo sciopero, convinta che i piloti di un servizio essenziale per la sicurezza del Paese non avessero il ... Leggi su meteoweb.eu

Oggi, sabato 5 settembre, e domani, sull'isola di Gorgona, va in scena "Ulisse o i colori della mente", primo spettacolo del laboratorio di teatro e musica "Il teatro del mare" che coinvolge i detenut ...

Da ieri fino a domani, domenica 6 settembre, sono in programma le fasi finali della 27^ edizione di "Miss Mamma Italiana GOLD 2020", concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, r ...

