Dolomiti, incidente in elicottero a Lavaredo: finanziere muore durante l’esercitazione (Di sabato 5 settembre 2020) Un grave incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno nell’area delle Tre Cime di Lavaredo, sul versante bellunese, dove era in corso una esercitazione congiunta di elisoccorso. Un finanziere di 55 anni, Serio Francese, è morto per essere stato colpito dal rotore di un elicottero. Inutili i soccorsi dei compagni. L’appuntato scelto, appartenente al Stazione Sagf di Cortina d’Ampezzo e al Soccorso alpino di Auronzo, era impegnato in un addestramento congiunto tra il Soccorso alpino veneto e la Guardia di Finanza. Si tratta di esercitazioni di routine che servono per migliorare gli interventi in montagna. L’incidente si è verificato durante le fasi di imbarco sull’elicottero da una sporgenza pianeggiante della ... Leggi su ilfattoquotidiano

