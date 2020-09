Diretta Milan-Monza 4-1: gol di Calabria, Maldini e Finotto (Di sabato 5 settembre 2020) Segui Milan-Monza live. 90' - GOL DEL Milan! COLOMBO! 88' - Gran botta da fuori dell'ex Lione, che raccoglie una respinta della difesa e batte il portiere con un destro preciso all'angolino. 88 '- GOL ... Leggi su gazzetta

zazoomblog : Diretta Milan-Monza 1-1: gol di Calabria pari di Finotto - #Diretta #Milan-Monza #Calabria - Notiziedi_it : Milan-Monza: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni - zazoomblog : Milan Monza in streaming dove seguire l’amichevole in diretta - #Milan #Monza #streaming #seguire… - zazoomblog : Diretta Milan-Monza 1-0: formazioni ufficiali - #Diretta #Milan-Monza #formazioni - zazoomblog : Milan Monza in streaming dove seguire l’amichevole in diretta - #Milan #Monza #streaming #seguire -