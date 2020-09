Diretta Milan-Monza 1-0: formazioni ufficiali (Di sabato 5 settembre 2020) Segui Milan-Monza live. 8' - Conclusione di Ibra dal limite dell'area dopo un bello scambio, Lamanna para e salva il Monza dal 2-0. 6' - Gran destro da fuori del terzino. Lamanna sorpreso, non può ... Leggi su gazzetta

zazoomblog : Milan Monza in streaming dove seguire l’amichevole in diretta - #Milan #Monza #streaming #seguire - news24_napoli : LIVE – Milan-Monza, la diretta testuale del match di San Siro - MarcoFrance83 : Milan Monza in diretta su Italia 1. E si torna indietro di 20 anni. Quando questa amichevole era un classico.… - sooma99759715 : RT @Sport_Mediaset: Milan?? Monza: la partita è iniziata! LIVE STREAMING ?? - Sport_Mediaset : Milan?? Monza: la partita è iniziata! LIVE STREAMING ?? -